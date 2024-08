A che ora Berrettini-Ramos Vinolas US Open 2024 | programma tv streaming ordine si gioco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Domani, lunedì 26 agosto, Matteofarà il proprio esordio negli US. Il tennista romano affronterà lo spagnolo Albertnel primo turno dello Slam di New York e si augura di partire con il piglio giusto per fare un bel percorso nell’ultimo Major dell’anno. Viene da un periodo di crescita, protagonista di un bel mese di luglio in cui ha conquistato due vittorie consecutive a Gstaad (Svizzera) e a Kitzbuehel (Austria). A Cincinnati la sconfitta contro Holger Rune ha evidenziato una condizione psicofisica non ottimale e ci si augura che da questo punto di vista il tutto sia stato messo al posto giusto. Sulla carta la sfida è alla portata di Matteo, uscito vittorioso nell’unico precedente di tre anni fa proprio sul cemento di Cincinnati.