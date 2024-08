Wta Monterrey 2024 | Sun sorprende Alexandrova e conquista la sua prima finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Lulu Sun ha battuto Ekaterinanella semidel Wta dindo la suanel circuito maggiore. La tennista australiana si è imposta in oltre due ore di gioco con il punteggio di 7-5 3-6 7-6(6) contro la testa di serie numero 3, nonché numero 30 nel ranking. In, Sun affronterà  la ceca Linda Noskova, che ha eliminato la statunitense Emma Navarro, testa di serie numero 2 del tabellone, in due set 7-6 (7) 7-5. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Wta: Sunla suaSportFace.