Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 08:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO. SULL’A12 Roma-TARQUINIA VEICOLO IN AVARIA AL KM 16 CIRCA VERSO TARQUINIA, SIAMO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI. RACCOMANDIAMO PRUDENZA. APRIAMO ORA LA PAGINA DEI TRASPORTI, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 07:30 - PASSIAMO DUNQUE AGLI EVENTI A TARQUINIA IN PIENO SVOLGIMENTO LA 18ESIMA EDIZONE DEL DIVINO ETRUSCO, LA RASSEGNA CHE PERMETTE AGLI APPASSIONATI DI SCOPRIRE E APPREZZARE VERE E PROPRIE ECCELLENZE IN AMBITO VITIVICINOLO E DI VIVERE, AL CONTEMPO, SERATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON SPETTACOLI, CONCERTI E INIZIATIVE ENOGASTRONOMICHE. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 20:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLA FLACCA, DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA VIA FONTANA E SPERLONGA NELLE DUE DIREZIONI RISALIAMO VERSO ROMA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA TRA POMEZIA SUD A CASTAGNETTA LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE, IN DIREZIONE LATINA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-PESCARA, TEMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE I TRENI COINVOLTI HANNO SUBITO LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS INFINE, GLI EVENTI DA OGGI E FINO AL 27 AGOSTO PRENDE IL VIA LA 30^ EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO URBANO, UN EVENTO TUTTO ROMANO CHE HA RISONANZA INTERNAZIONALE DI GRANDE INTERESSE E QUALITÀ ARTISTICA, UNICO NEL SUO GENERE L’ESPRESSIONE ARTISTICA METTE IN PRIMO PIANO LE TEMATICHE SOCIALI SIAMO A BORGO FARNESE SULLA CASSIA IN PIAZZA DELLA COLONETTA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 19:45 - INOLTRE, SONO CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 19. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI E CANCELLAZIONI. DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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