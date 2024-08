Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)DEL 24 AGOSTOORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO. SULL’A12-TARQUINIA VEICOLO IN AVARIA AL KM 16 CIRCA VERSO TARQUINIA, SIAMO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI. RACCOMANDIAMO PRUDENZA. APRIAMO ORA LA PAGINA DEI TRASPORTI, A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELNI.