Uomo trovato per morto per strada sul corpo diverse coltellate | un 61enne fermato per omicidio

(Di sabato 24 agosto 2024) Napoli, 24 agosto 2024 – Unper, sul. È successo nella tarda serata di ieri a Napoli, stamattina unè statoper. Il cadavere è stato scoperto nella tarda serata di ieri in Vico Colonne al Lavinaio. Ildell’– secondo quanto accertato, si tratterebbe di un extracomunitario – era riverso sull'asfalto conferite da arma da taglio. I militari del nucleo operativo di Napoli hanno sottoposto a fermo untunisino. Secondo quanto ricostruito finora, al culmine di una discussione nata per motivi ancora da chiarire, ilavrebbe colpito la vittima con. L’sarà portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.