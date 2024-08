Traffico comincia il controesodo Bollino rosso su strade e autostrade la situazione live in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 – E’ il weekend dele autoprese d’assalto per i rientri in città dalle vacanze. Tanti infatti anticipano al sabato per non tornare a casa proprio all’ultimo minuto e la mappadello mostra chiaramente: le principali direttrici sono tutte segnate incomeè ilassegnato alla giornata odierna. Lasta nel mezzo, è passaggio obbligato per i transiti nord-sud e mete vacanziera per eccellenza, quindo la regione oggi è davvero sovraccarica di macchine in viaggio: ecco lain tempo reale. Autosegnala fin dal mattinomolto intenso sull’Autostrada del Sole A1, in direzione di Milano. La segnalazione inizia già dal casello Valdichiana, ma è soprattutto il tratto fiorentino e quello del Mugello a essere sotto pressione.