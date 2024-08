Superbike | Michael Rinaldi e Motocorsa al buio | sarà addio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Cento punti di distanza dal competitor diretto come pilota indipendente. Un’enormità che certifica il disastro diin questo Mondiale 2024 dedicato alla. Non è per niente feliceche, dopo aver visto un tiepido raggio di sole in quel di Most, si è messo in luce (in negativo) in Portogallo mettendo insieme zero punti in tre appuntamenti. A fine stagionetra le parti reciprocamente insoddisfatte. Le parole di: “Brancoliamo nelcon, ridimensioneremo gli obiettivi” (Credit foto – pagina Facebook M.)“Weekend veramente tosto. Purtroppo ci siamo un po’ persi e non abbiamo fatto quelle scelte che ci permettessero di migliorare nel week end di gara. Abbiamo chiuso un altro weekend al di sotto delle aspettative.