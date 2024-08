Stanziati duecentomila euro per riqualificare 4 semafori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Procede il graduale ammordernamento deie dei passaggi pedonali monzesi. Un nuovo progetto di manutenzione straordinaria, dal valore di 200mila, rinnoverà 4 impiantici in importanti snodi viabilistici cittadini, e 4 attraversamenti pedonali in zone particolarmente trafficate. Gli interventi, che dovrebbero partire a breve, riguarderanno iagli incroci tra via Cavallotti e via Volturno e tra via Monte Grappa e via Toniolo e, in maniera ancora più strutturale, gli impianti posti su due principali assi di penetrazione – percorsi da importanti flussi veicolari –, cioè quelli tra via Cavallotti e via Pitagora e tra via Borgazzi e via Philips.