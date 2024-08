Squash Europei 2024 | Cristina Tartarone si classifica decima Yuri Farneti non scende in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Si sono conclusi a Cuenca, in Spagna, i CampionatiAssoluti Individuali, femminili e maschili, di: gli azzurri, dopo essere stati eliminati dai tabelloni principali, erano in corsa per i piazzamenti di consolazione. Nel torneo femminile, testa di serie 17/32, ha affrontato nella finale per la nona piazza l’elvetica Cindy Merlo 5/8: la svizzera, dopo essere andata in svantaggio per 0-2, si è imposta in rimonta per 3-2 (10-12, 6-11, 11-9, 11-8, 11-5), relegando l’azzurra al decimo posto assoluto. Il campione italiano, testa di serie 17/32, dopo aver dato forfait ieri contro lo spagnolo Nilo Vidal 17/32 a causa di un infortunio rimediato due giorni fa, oggi non è sceso inper gli ultimi incontri per definire il piazzamento conclusivo, ritirandosi dal torneo.