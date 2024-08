Spezia Salva Ferrer torna tra i convocati | 10 mesi fa gli veniva diagnosticato il linfoma di Hodgkin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Lo scorso novembre gliildie doveva fermarsi per le cure; diecidopo,a far parte deidello. Il difensore spagnolo, che dopo 50 presenza in A con i liguri era stato ceduto in prestito all’Anorthosis, una volta appreso della forma di tumore maligno era rientrato in Spagna per intraprendere il percorso terapeutico. Quindi il ritorno allalo scorso aprile tra gli applausi del suo pubblico. In occasione della sfida contro il Frosinone, finalmente,èto a far parte deidi D’Angelo.tra i: 10fa gliildiSportFace.