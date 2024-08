Si sdraia sui binari dopo una lite a Prenestina tram bloccato per oltre un’ora

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Un uomo ha, nella notte per, una Romauna. E’ successo in via, all’altezza del civico 85, quandoun diverbio tra due uomini stranieri a bordo del mezzo Atac della linea 14, uno dei due, un indiano di 32 anni, è sceso e si èto sui, bloccando il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Torpignattara e i sanitari del 118 che soloaverlo sedato sono riusciti trasportare l’uomo all’ospedale San Giovanni. I carabinieri invieranno ora un’informativa con l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio.