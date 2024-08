Serie C emozioni e tanti gol nei primi tre anticipi | blitz del Cerignola Giugliano di misura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è aperto con due vittorie e un pareggio il girone C diC. La prima grande sorpresa della stagione è maturata a Biella dove l’Audacesi è imposta 4-3 sul campo della Juventus Next Gen. Ospiti avanti 3-0 a pochi minuti dalla fine del primo tempo (doppietta di Cuppone e gol di Salvemini) con le squadre negli spogliatoi sul 3-1 per i pugliesi dopo il gol bianconero di Palumbo. Nella ripresa nuovo allungo delcon Gagliano. In piena zona Cesarini, poi, la doppia fiammata bianconera con Amaradio e Stivanello con la Juventus Next Gen che sfiora anche il clamoroso pareggio all’ultimo assalto. Albasta un calcio di rigore di Romano alla mezz’ora del primo tempo per aggiudicarsi l’intera posta in palio al “De Cristofaro” contro il Taranto.