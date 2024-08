Precedenti Inter-Lecce | cifra tonda con l’ultima vittoria

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)si giocherà stasera alle ore 20.45 e isono molto positivi. Con unaraggiunta grazie alal Meazza. I– Quello di stasera sarà l’numero 21 in casa. Il bilancio a San Siro è eloquente: 17 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta. In Serie A aumentano ulteriormente le statistiche positive: 16 vinte, 1 persa senza pareggio, con ben 49 gol segnati e appena 6 subiti. Uno di questi, di Davor Vugrinec il 12 novembre 2000, costò l’unico mancato successo in campionato: 0-1 in uno dei tanti pomeriggi da incubo di quella stagione con Marco Tardelli in panchina. Lo stesso anno ilriuscì a strappare anche un 1-1 in Coppa Italia, il 18 settembre: a segno sempre Vugrinec, dopo il vantaggio di Luigi Di Biagio. Ma sei giorni dopo un 1-3 in rimonta diede all’la qualificazione ai quarti di finale del torneo.