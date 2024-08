Pagelle Inter-Lecce 2-0 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Tante note positive per Simone Inzaghi in2-0: il migliore è Darmian, ma anche il terzetto difensivo funziona. Il peggiore in campo è invece Gaspar che si perde Thuram e commette fallo da rigore nel secondo tempo. Queste lein sintesi del match della seconda giornata di. La partita si sblocca dopo cinque minuti. Dimarco crossa dalla sinistra, Taremi spizza di testa per Darmian che di testa fa 1-0. L’sfiora il raddoppio al 14? con Barella che calcia di controbalzo dopo una respinta di Falcone, ma Baschirotto di testa salva il risultato. Zero conclusioni nello specchio per la squadra di Gotti nella prima frazione di gioco. E nella ripresa la situazione non cambia. L’parte forte e raddoppia al 69?: Gaspar trattiene Thuram in area. L’arbitro Di Marco concede il penalty e dagli undici metri Calhanoglu non sbaglia.