Notte della Taranta 2024 la scaletta | tutti gli ospiti e gli orari

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 agosto 2024) Tutto pronto per la, uno dei simboli più noticultura salentina. L’appuntamento artistico va in scena a Melpignano, in provincia di Lecce. L’evento quest’anno verrà trasmesso in diretta su Rai3 e vedrà alla conduzione Ema Stokholma. La regia invece sarà curata da Stefano Mignucci. Dopo un tour che ha attraversato tutto il Salento, andrà in scena lo show affidato al Maestro Concertatore Pablo Miguel Lombroni, in arte Shablo, affiancato dal direttore d’orchestra Riccardo Zangirolami. Alla riscoperta e alla valorizzazionemusica tradizionale salentina, si accompagnerà la fusione con altri linguaggi musicali. Conduttori, cantanti ede LaIl 24 agosto, Melpignano, piccolo comune nel cuore del Salento, si trasformerà ancora una volta nel palcoscenico di uno degli eventi più attesi dell’estate italiana: La