Modella sfregiata alle gambe condannato il centro estetico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 - Un’epilazione laser sbagliata è costata a un notodi Firenze circa 15mila euro di risarcimento. Tutto ha inizio del gennaio del 2021: unafiorentina di 25 anni si è sottoposta al trattamento per rimuovere in modo permanente peli sullein un salone in zona Novoli. Un trattamento di routine, che tuttavia si è trasformato in disastro. L’intervento ha infatti provocato gravi ustioni ed evidenti cicatrici su entrambe ledella giovane. Che non potendo più partecipare a ogni sorta di sfilata, ha perso due importanti incarichi lavorativi a Dubai. Un danno, quindi, non solo biologico, ma anche patrimoniale.