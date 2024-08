L’extra alberghiero non è solo affitti brevi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) "La ricezione turistica extra alberghiera è in forte crescita, questo è sotto gli occhi di tutti, ed è il segnale evidente di un mercato che sta mutando rapidamente. È tuttavia un fenomeno molto sfaccettato, che va analizzato approfonditamente per non fare di tutta l’erba un fascio". Cna Turismo Ferrara si inserisce nel dibattito aperto dagli interventidei titolari di alcuni dei principali alberghi cittadini. "Negli ultimi anni – spiega la responsabile di Cna Turismo Linda Veronese – il settore extr, fatta eccezione per il periodo della pandemia, è cresciuto moltissimo: per esempio, nel 2023 ha fatto registrare un +15% rispetto al 2022. Non bisogna tuttavia pensare – prosegue – che sia un settore del tutto privo di contenuti imprenditoriali e senza regole: al contrario.