Inter concreta un gol per tempo al Lecce | prima vittoria in campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Una buonae basta così. Non servono straordinari, contro unche fa poco per spaventare i campioni d'Italia, a cui serviva unaper far capire alla concorrenza che i due punti lasciati per strada a Genova non saranno consuetudine. Darmian apre dopo 5', Calhanoglu chiude quando è già stata superata la metà ripresa, sfruttando un rigore conquistato da Thuram. Come detto, non è stata la serata del vestito buono ed è difficile pretenderla con agosto ancora in corso. Inzaghi deve gestire un gruppo che si è preparato alla stagione con tempi scaglionati, a seconda delle differenti vacanze. Alle gambe che girano il giusto bisogna sostituire esperienza e attenzione, cosa che la squadra fa. Costruisce i presupposti centrando il bersaglio subito.