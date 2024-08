Incidente d’auto a Capolona | 87enne trasportato d’urgenza al San Donato

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 24 agosto 2024) Questa mattina, alle ore 7:18, il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato a seguito di unstradale avvenuto a. L’episodio ha coinvolto un uomo di 87 anni, prontamente soccorso ein codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Sandi Arezzo. Sul luogo dell’sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano e le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Fortunatamente, l’anziano non sarebbe in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione per ulteriori accertamenti. L'articoloal Sanproviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.