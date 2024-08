Firenze è morta la costumista Elena Mannini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Lutto a, èla notafiorentina. È venuta a mancare dopo una lunga malattia. Aveva da poco compiuto 86 anni, tutti passati tra bozzetti, palcoscenici e le aule dell'Accademia di belle arti die dell'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" di Roma, dove insegnava. A darne l'annuncio sono stati il marito, l’attore e regista Italo Dall'Orto, e il figlio, il compositore Gionni Dall'Orto, con i quali aveva fondato la compagnia teatraleDall'Orto. Non ci sarà un rito funebre, per volontà della famiglia. Sarà possibile salutareil 24 e 25 agosto dalle 9 alle 17, presso la cappella di Ofisa in viale Milton 89, a. Per un saluto condiviso, i parenti e i cari si riuniscono domenica 25 alle 11. La cremazione avverrà al tempio crematorio di Trespiano martedì mattina alle 9.