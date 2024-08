F1 George Russell | Risultato giusto sessione altalenante per noi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)ha conquistato la quarta posizione in occasione del GP d’Olanda, appuntamento numero quindici del Mondiale 2024 di Formula 1. Sul veloce tracciato di Zandvoort il pilota della Mercedes si è assicurato la partenza in seconda fila, confermando quanto di buono visto già in occasione delle prove libere del venerdì. Precisamente il nativo di King’s Lynn ha raccolto un gap di +0.571 rispetto alla McLaren di Lando Norris, poleman di giornata in 1:09.673 davanti a Max Verstappen ed Oscar Piastri. Buona la prestazione complessiva del britannico che, in parte, ha riscattato invece il sabato negativo del compagno di squadra Lewis Hamilton, out in Q2. Una volta arrivato in zona mista,ha commentato quanto fatto: “Sono abbastanza contento. È un– ha detto– Questaè stata parecchioper noi.