È tornata la Koop del certificato medico

(Di sabato 24 agosto 2024) Qualcuno chiami un dottore. Anzi no, forse il “paziente“ non è poi così grave visto che i “mal di pancia“ estivi sono diventati un’antipatica consuetudine nel grande circo del pallone. Non c’entrano indigestioni o virus intestinali di stagione, le diagnosi sono comunque assortite: rinnovi di contratto che non arrivano, desiderio di cambiare aria, richieste di aumento di stipendio e capricci vari. Guai però a chiamare “malati immaginari“ i calciatori in questione, che il più delle volte si rimettono miracolosamente in piedi dopo essere stati accontentati (chiedere all’ex rossonero Robinho) L’ultimo caso “clinico“ riguarda Teunmeiners, afflitto dal “mal di Juventus“.