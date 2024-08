Dani Olmo è in un limbo Il Barcellona deve ancora registrare il suo contratto e si parla già di Chiesa in blaugrana The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024) “è il grande acquisto dell’estate del, ??ma al momento non gli è permesso giocare per loro“. Perché? Lo spiega The. C’entra il fair play finanziario e le regole della Liga. Ciò che è certo è che il Barça si trova in grandi difficoltà economiche. Ilha acquistatodal Lipsia per circa 60 milioni di euro. “Ma i problemi economici in corso delhanno fatto sì che non sianoriusciti a registrarlo nella Liga. Fonti vicine al giocatore hanno rivelato la sua frustrazione per un problema che non sembra destinato a essere risolto a breve“. Perché ildinon èstato registrato in Liga? Thespiega, e ricorda, che “la Liga stabilisce un limite di stipendio per ogni squadra della massimo campionato spagnolo, calcolato in base alle entrate di ogni club.