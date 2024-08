Cade un fusto metallico in garage muore un bambino di 4 anni 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 24 agosto 2024) AGI - Un bimbo di 4 anni è morto dopo essere stato colpito in pieno da un pesante, precipitato da uno scaffale, mentre era neldi casa in compagnia del padre. Quello che sembra essere un incidente domestico è avvenuto questa mattina ad Acquasanta Terme, nel Piceno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provato a lungo di rianimare il bimbo, che è morto per le conseguenze del gravissimo trauma toracico che aveva riportato. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri e il magistrato di turno.