Amici 23 ritorno di fiamma tra Mida e Gaia? Il gesto di lui fa sognare i fan

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 24 agosto 2024) Tra le coppie che si sono formate nell’ultima edizione didi Maria De Filippi c’è stata anche quella composta dalla ballerinaDe Martino e dal cantante. I due artisti si sono conosciuti all’interno della scuola più famosa d’Italia e in breve hanno instaurato un forte legame, fatto di complicità e confidenze, che con il passare delle settimane si è trasformato in qualcosa di più e i due hanno dato vita ad una tenera storia d’amore che ha fattoi milioni di fan del talent show di canale 5. Nonostante questo, però, a distanza di poche settimane dal loro avvicinamento,ha deciso di interrompere la frequentazione con, spiegando di volersi concentrare esclusivamente sulla musica e per questo di non riuscire a dare alla ragazza le attenzioni che avrebbe meritato.