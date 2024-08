Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024)DEL 23 AGOSTOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI ORTE NEL COMPLESSO LA CIRCONE PERMANE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE SOSPESA LA LINEA PESCARA-A CHIETI PER UN INCENDIO, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELNI, SONO ATTIVE CORSE CON BUS SULLA LINEA FL3-BRACCIANO-VITERBO, LA CIRCONE PERMANE SOSPESA TRASAN PIETRO E VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELNI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral