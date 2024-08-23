Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 17:45 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-Roma CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI ORTE NEL COMPLESSO LA CIRCOLazioNE PERMANE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE SOSPESA LA LINEA PESCARA-Roma A CHIETI PER UN INCENDIO, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLazioNI, SONO ATTIVE CORSE CON BUS SULLA LINEA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO, LA CIRCOLazioNE PERMANE SOSPESA TRA Roma SAN PIETRO E VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 15:30 - ASTRALSPA. VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 15. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SI PRESENTA SENZA DISAGI AL MOMENTO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA PESCARA-ROMA LA CIRCOLAZIONE è SOSPEASA A CHIETI, LA CAUSA UN INCENDIO, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO, LA CIRCOLAZIONE PERMANE SOSPESA TRA ROMA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, PER ALLAGAMENTO I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI INFINE, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMAVITERBO, IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA, PROSEGUONO FINO AL 27 DI AGOSTO GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA, INTERVENTI CHE COMPORTANO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON RIDUZIONE DI CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 12. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 11:30 - DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. IN ENTRAMBI I CASI NON VENGONO SEGNALATI PROBLEMI PER LA CIRCOLAZIONE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. romadailynews
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