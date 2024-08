Uomini e Donne | Gemma Galgani e Ida Platano torneranno? Svelato il loro destino nel dating show

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 agosto 2024) In vista della nuova stagione del programma di Maria De Filippi, emergono le prime anticipazioni su due delle figure più amate dell'edizione Over, che saranno al centro di nuovi sviluppi e sorprese. La prossima settimana, i protagonisti del celebredi Maria De Filippiin studio per registrare le prime puntate della nuova stagione di, che debutterà a settembre. Mentre rimane incerta la composizione del Trono Classico, emergono già le anticipazioni sui protagonisti della versione Over, che continua a conquistare milioni di spettatori. Il ritorno dei protagonisti deldi Maria De Filippi Come ogni anno, l'attenzione del pubblico è rivolta alla presenza di, la storica dama torinese che da tempo è uno dei pilastri del programma. Quest'estate, le voci sulla sua vita sentimentale