Ultime Notizie Roma del 23-08-2024 ore 11 | 10

(Di venerdì 23 agosto 2024)dailynews radiogiornale aggiornato Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il video del blitz serio donante colonna di fuoco dell’incendio nel impianto petrolifero Russo il colpo del drone un’esplosione visibile a chilometri di distanza si tratta di un ennesimo attacco sugli impianti in territorio Russo a rostov torna il gran caldo su gran parte dell’Italia con picchi di 38 gradi in Sardegna gradi su tutto il centro sud dae Taranto una fiammata di fine agosto che vedrà anche lo sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto al nord previsioni che ti inserisco prima sempre più estremo tanto che i nuovi previsioni realizzate dal joint Research Center della commissione europea prima noi triplicarsi entro il 2100 a causa delle ondate di calore in Italia in America in percorso mi ha portato qui è stato inaspettato sarò un presidente che unisce ...