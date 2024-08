UFFICIALE – L’Inter Women ufficializza un altro acquisto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) La dirigenza sta ancora cercando di migliorare la rosa delin vista della stagione corrente. Annunciato un, il comunicatodel club. COMUNICATOha annunciato un nuovoquesta mattina in vista della stagione corrente. Il comunicatosi sviluppa così: «FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Loreta Kullashi. L’attaccante svedese classe 1999 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026». Nuova avventura ??#ForzaInter #Inter#WelcomeLoreta pic.twitter.com/DeCzIsuLIN — Inter(@Inter) August 23, 2024 Il club meneghino ha pubblicato su X la foto dell’attaccante svedese dentro la sala trofei della sede in Viale della Liberazione. Per lei è stata ovviamente la prima volta.