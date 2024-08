Tutto quello che non sapevi su Jennifer Lopez | alcune curiosità sulla popstar

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 23 agosto 2024)è acclamatissima dail mondo e proprio di recente ha iniziato a far discutere la separazione dall’ex marito Ben Affleck, con il quale si era ritrovata dopo vent’anni. Come sappiamo, proprio negli ultimi giorni, alla Corte Suprema della Contea di Los Angeles,ha presentato tutti i documenti necessari per il divorzio da Ben Affleck. I fan della coppia sono rimasti distrutti da questa notizia, ma – dopo innumerevoli tentativi – sembra proprio che nulla riesca a salvare il matrimonio. La coppia di divi americani è finita anchebocca di Selvaggia Lucarelli, che ha paragonato Ben Affleck a Fedez, con queste parole: “Strano che abbiano divorziato, lui (Affleck, ndr) aveva sempre le stesse facce di Fedez nelle foto con la famiglia”. Cosa sia successo realmente fra loro, però, non è dato saperlo.