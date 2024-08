Trump | con Harris terza guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 23 agosto 2024) 8.30ci "porterà in unanucleare!".Così l'ex presidente Usa,, sulla candidata dem e sua avversaria alle prossime presidenziali. "Parla troppo della sua infanzia, dobbiamo parlare di confini, inflazione e criminalità!", scrivesu Truth."odia Israele. Non si è nemmeno presentata al Congresso per la sessione del premier Netanyahu. E' stata lei a causare l'attacco del 7 ottobre".Io,sostiene, ho "giocato duro con l'Iran, distrutto l'Isis,mantenuto la pace in M.O.,tenuto gli Usa fuori da guerre"