Todaro salta ad Amici? Al suo posto arriva | altro maestro di Milly

(Di venerdì 23 agosto 2024) Che fine farà Raimondo? Secondo insistenti rumors, a quanto pare, il prof dipotrebbe mollare il programma di Canale 5. La voce, in queste ore, si fa grossa. La rivelazioneda Dagospia, la Bibbia della musica, della tv e dei retroscena, che scrive: “Un cast confermato quasi in toto”., exdi Ballando con le stelle, potrebbe non esserci. Due anni fa il passaggio dalla Rai a Mediaset, dopo aver lasciato il programma diCarlucci, che gli ha regalato grande popolarità. L'arrivo ad, il talent per antonomasia. C'è già un primo nome che potrebbe rimpiazzare l'amato, si tratta di Stefano Oradei (legato a Manila Nazzaro) che vanta un passato a Ballando con le stelle. Secondo indiscrezioni, infatti, la produzione potrebbe puntare proprio su di lui.