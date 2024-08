The Crow - Il corvo le prime recensioni stroncano il remake | Noioso e senz' anima

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sono arrivate ledelde Ildel regista Rupert Sanders e della Lionsgate, e potrebbero essere anche peggiori di quanto ci aspettavamo. Qualsiasi, reboot o reimmaginazione de Ilavrebbe sempre avuto il suo bel da fare per convincere le legioni di fan dell'adattamento degli anni '90 di Alex Proyas, ma la nuova versione della Lionsgate dell'iconica graphic novel di James O'Barr si è trovata di fronte a una montagna ancora più grande da scalare dopo un trailer insipido e poco convincente, che ha finito per allontanare ancora di più coloro che erano disposti a dargli una possibilità . Il film arriva nelle sale domani (in Italia il 28 agosto) e l'embargo sulleè stato appena revocato. Di solito non è