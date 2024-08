San Siro inizia ad accogliere l’Inter | il programma a -1 dal Lecce!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le porte di Sansi aprono prima per gli uomini di Simone Inzaghi, domani anche per i tantissimi impazienti tifosi nerazzurri. Di seguito i dettagli e gli aggiornamenti sulla rifinitura alla vigilia di Inter-. ASSAGGIO – Sansi prepara ad indossare il vestito delle grande occasioni perdomani sera la prima sfida casalinga del. Come sempre non manca l’entusiasmo da parte dei supporter nerazzurri, pronti a incitare in uno stadio praticamente sold-out i campioni dello scudetto 2023/2024. Le porte di San, però, non si apriranno solo domani, per la sfida contro ilinalle ore 20.45. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, avranno la possibilità di assaggiare il prato del ‘Giuseppe Meazza’ già oggi pomeriggio.