Sabatini su Chiesa-Inter | Due grandi qualità Ecco dove lo vedrei bene

(Di venerdì 23 agosto 2024) Walterda dirigente sportivo dissima esperienza ha fatto il punto della situazione legata a Federico. E a TMW Radio ha parlato del suo possibile futuro, con le voci sull’che restano ancora accese. SCELTA – Il nome di Federicocontinua a tenere accesi i sogni di tanti tifosi dell’. Anche se un suo eventuale arrivo si concretizzerebbe soltanto tra una stagione, al termine del suo contratto. Walterha detto la sua sulla situazione e sulla scelta della Juventus di metterlo fuori rosa: «Parliamo di un calciatore forte, non serve un miovento per dirlo. Ma rispetto anche le idee e l’operatività di Thiago Motta. Contro il Como ho visto una Juventus che ha una fisionomia precisa come il Bologna lo scorso anno.