Rapinano due persone in mezz' ora aggressione con spray urticante | arrestati due sedicenni

(Di venerdì 23 agosto 2024) Bologna, 23 agosto 2024 - Due minorenni italiani di 16 anni sono statidalla polizia l'altra mattina con l'accusa di rapina pluriaggravata continuata in concorso conrimaste ignote, dopo aver aggredito e minacciato un ragazzo in via Andrea Costa e subito dopo un uomo in via San Felice. Il tutto è accaduto nella mattinata di mercoledì 21 agosto quando le volanti della polizia sono intervenute intorno alle 4.30 in via Andrea Costa a seguito della chiamata arrivata da una residente che segnalava una rapina in corso ai danni un ragazzo. Le pattuglie, giunte sul posto, hanno intercettato la vittima, un italiano di 30 anni, il quale ha raccontato agli agenti che mentre stava percorrendo via Andrea Costa in bici è stato fermato da un gruppetto di cinque-sei ragazzi.