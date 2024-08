Quota 41 e il paletto della maggiore età | come si andrà in pensione nel 2025

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il governo punta a41. Ma il passaggio da103 potrebbe non essere indolore. Anche perché ci sono i numeri a dimostrarlo: passare dalla regola dei 62 anni di età e 41 di contributi comporterebbe un maggior numero di ritiri. Ma il crollo delle domande provocato dalla Legge di Bilancio 2024 fa pensare che possa essere comunque contenuto. Visto che il calcolo dell’assegno con il metodo contributivo determina un calo dell’importo pari al 15-30%. L’ipotesi oggi in campo è quella di introdurre comunque un altro. Ovvero che si debba aver versato un totale di 12 mesi di contributi prima dei 19 anni di età. E quindi bisogna aver cominciato a lavorare con un contratto regolare non appena compiuta laetà.