Quando i wrestler diventano writer

(Di venerdì 23 agosto 2024) Diversi giorni fa ascoltavo l’intervista di Paul Heyman ai microfoni di “NotSam Wrestling”, e ne sono rimasto illuminato. Il Wiseman, fuori dai programmi Tv da alcune settimane, ha spiegato ad una platea ansiosa di rivederlo quanto prima che, il suo ritorno, avverràsarà necessario, ma non ora. Sì perché, stando alle sue parole, lui è direttamente coinvolto in tale decisione, avendo scritturato la storyline della Bloodline a quattro mani con il suo protagonista, Roman Reigns. Heyman ha spiegato che, questo lungo e faticoso lavoro, ha ovviamente coinvolto Triple H, relegandolo però ad un ruolo “comprimario” nella stesura della narrativa, avendone pieno potere decisionale lui e i membri della famiglia Anoa’i. E, per quanto sia insolito nella storia della WWE, la scelta di rendere scrittori della propria storia i, ha avuto i suoi poderosi vantaggi.