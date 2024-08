Pineto-Lucchese oggi in tv | canale orario e streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Alle 20:45 di, venerdì 23 agostoscenderanno in campo in occasione della prima giornata di. Su il sipario sul girone B e le due squadre vogliono subito partire con il piede giusto. La partita sarà diretta dal Sig. Riccardo Tropiano (Bari), che sarà coadiuvato dal Sig. Antonio Alessandrino della sezione di Bari dal Sig. Gregorio Maria Galieni della sezione di Ascoli Piceno. Quarto ufficiale di gara, il Sig. Adolfo Baratta della sezione di Rossano. L’ultimo confronto trarisale al 10 febbraio scorso, con la partita che terminò con il risultato di 1-1. Nel primo incrocio, del 30 settembre 2023, invece fu laad imporsi per 3-0.