Patty della Vittorio e Corrado Nuti campionessa tra le femmine junior

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ancora echi sulle tradizionali Giornate ZootecnicheMoia, la rassegna organizzata dall’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna (Araer), tenutasi nei giorni scorsi nei pressi di Riofreddo di Alfero di Verghereto, che mette in vetrina, in specie, bovini di razza romagnola e ovini di razza appenninica. Al terminekermesse zootecnica, che ha avuto luogo nella grande area situata fra Còmero e Fumaiolo nei pressi delle Straniera, la cerimonia di premiazione per i bovini di razza Romagnola ha incoronatodi mostra, nella categoriasocietà agricoladi Bagno di Romagna. Il titolo dimostrasenior è andato a Fiorella dell’azienda agricola Marino & C.