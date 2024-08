Parco chiuso di notte è polemica | Per la sicurezza serve ben altro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) A Colli del Tronto l’ordinanza di chiusura dei parchi fissata alle 23.30 dal sindaco Andrea Cardilli e la sua giunta a seguito dei gravi episodi di vandalismo non trova d’accordo tutti. Ad accendere laci pensa il gruppo consiliare di opposizione ‘Democraticamente Insieme’, che manifesta il disaccordo in merito all’ordinanza recentemente emessa che prevede la chiusura di unpubblico ‘Filo d’Oro’ dalle 23.30 alle 6. "Questo provvedimento – dichiarano in una nota –, motivato dalla necessità di contrastare atti vandalici commessi da alcuni giovani, ci appare inadeguato e inefficace per risolvere i reali problemi di, che affliggono la nostra comunità. Riteniamo che la chiusura delnon rappresenti una soluzione valida al problema degli atti vandalici.