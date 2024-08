Napoli Schouten è l’alternativa a McTominay | può arrivare in prestito con obbligo di riscatto Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024) Jerdyè finito nuovamente nel mirino del. Nuovamente perché l’ex Bologna era già un’idea del club qualche mese fa, quando si pensava che Lobotka potesse andar via. Dopo Gilmour, infatti, ilavrebbe bisogno di un altro centrocampista per completare il reparto.Ladello Sport riporta: Ilnon si fermerà a Gilmour. E in cima alla lista delle alternative ecco spuntare Jerdy, regista dai piedi buoni e il dinamismo dell’incontrista oggi in forza al Psv Eindhoven.viene da un ottimo Europeo giocato con l’Olanda e ha le caratteristiche perfette per il centrocampo azzurro: col nuovo sistema di gioco diventano fondamentali i continui cambi di gioco per lasciare l’uno contro uno agli esterni.