LIVE Sonego-Goffin 6-3 6-2 ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | azzurro di nuovo in finale 23 mesi dopo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match di Lorenzo, che approda in. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 23:32Metz 2023, quando poi il titolo arrivò, l’tornerà dunque a giocarsi unanel circuito maggiore. Vedremo chi sarà il suo rivale, la sensazione è che possa vincerla, chiunque giunga. 23:31 Un solo game ai vantaggi per l’sul suo servizio, partita che non c’è letteralmente mai stata. Due ace per, che ha messo il 63% di prime ottenendo il 75% di punti e il 68% con la seconda mentre il belga ha un misero 44% di prime in campo che, a questollo, è un suicidio sportivo. 23:30 E’ tornato ad accendersi Lorenzo, e ottiene unache potrà giocare alla pari contro il vincente di Michelsen-Carreno Busta. 23:28b.