LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | dalle 14 00 i match race della seconda giornata

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:42 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascrittadi regateall’Cup. Tra poco meno di venti minuti via al primo dei 4in programma. Buongiorno e benvenuti nellatestualedi regatedell’Cup. Dopo i primi 4 duelli di giovedì è tutto pronto a Barcellona per riammirare i velocissimi AC70 che si daranno battaglia in nuovi 4 testa a testa utili a delineare la classifica finale e soprattutto a rodare i meccanismi degli equipaggi su queste nuove imbarcazioni. Dopo l’iniziale rammarico per non aver potuto duellare contro Team New Zeland a causa di un guasto elettronico Luna Rossa ha poi dimostrato le proprie capacità nella sfida ai francesi di Orient Express conquistando il primo punto.