J-POP Manga presenta Chaos Game di Daiki Yamazaki

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nel corso di un’inchiesta sulla collusione tra politica e mafia, una giornalista si ritrova implicata in un’indagine ben più pericolosa che ha a che fare con fenomeni paranormali e occultisti marchiati da strani simboli. Si accorgerà ben presto di essere coinvolta in prima persona nel mistero come pedina di un gioco molto più grandeHa inizio una nuova serie thriller ricca di suspense targata J-POP!Arriva in fumetteria, libreria e in tutti gli store online a partire dal 28 agosto il primo volume didella giovane promessa. Ran Suzuki, una giornalista assetata di giustizia, ottiene le prove che collegano un politico alla malavita.