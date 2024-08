Il Napoli studia il Bologna | Non vincono dal 1936 due volte consecutive a Napoli Attenzione a Ndoye

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilha pubblicato sul proprio sito un approfondito studio sul prossimo avversario in campionato, vale a dire il. Il match si giocherà domenica alle 20:45. Lo studio delsul: statistiche e uomini chiave del match Da Opta arrivano le statistiche sui match precedenti contro i rossoblù: “E’ la squadra contro cui ilha segnato di più in Serie A (194 gol). Tuttavia, ilè rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro ilin campionato e nello specifico, nei due incroci dello scorso torneo, ha sempre mantenuto la porta inviolata. L’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A è stato proprio al Maradona, lo scorso 11 maggio, con gli ospiti che andarono in vantaggio sul punteggio di 2-0 già dopo i primi 12 minuti. Nella storia del club rossoblù, solo nelsono riusciti a battere ilduein trasferta”.