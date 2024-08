Il martirio di Saman La madre è in Italia sconterà l’ergastolo Nordio | questa è giustizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Soltanto gli occhi di Nazia Shaheen spuntavano dal lungo abito tradizionale nero che ha scelto per scendere la scaletta dell’aereo che l’ha riportata in, dopo una fuga iniziata il primo maggio 2021, poche ore dopo la morte di sua figliaAbbas, nelle campagne reggiane di Novellara. È stata estradata ieri la donna condannata a dicembre alper l’omicidio della 18enne che sognava di essere libera e sposare il suo innamorato; ergastolo anche per il marito Shabbar, estradato un anno fa, mentre il cognato e zio di, Danish Hasnain, deve scontare una pena di 14 anni e gli altri due cugini imputati sono stati assolti. L’appello sarà in autunno, anche se non è stato ancora fissato. In secondo grado le posizioni di tutti e cinque saranno oggetto di rivalutazione da parte dei giudici e chissà che le parole della 51enne non portino elementi di novità.