I 10 stadi di calcio più grandi del mondo

(Di venerdì 23 agosto 2024) Glisono più di semplici arene sportive. Luoghi di ritrovo per tifosi e appassionati disono anche e soprattutto simbolo dell’orgoglio di migliaia di persone, a volte di intere nazioni. Ognuno racconta una storia fatta di trionfi e sconfitte, momenti indimenticabili, gioie e dolori che trascendono la fede calcistica. La loro capienza non è solo un numero, ma è simbolo di prestigio delle squadre che ci giocano. Glipiùdelsono vere e propri simboli nazionali, in cui storia e cultura si intrecciano. In Brasile il Maracanã è sinonimo delstesso, in Europacome il Camp Nou di Barcellona e il Wembley di Londra sono diventati templi del pallone. Sono scenario dieventi, concerti e maratone benefiche, nonché punti di riferimento delle principali città. Vediamo quali sono i più capienti.