Guardate queste foto Naufragio Bayesian la famiglia Lynch mostra Hannah

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ladiha dichiarato di essere “devastata e sotto shock” e di provare un “dolore indescrivibile” dopo la morte di lei e del padre, un magnate della tecnologia, nella tragedia dello yacht. La studente diciottenne, che aveva vinto un posto per studiare letteratura inglese a Oxford, era la sesta e ultima persona dispersa dopo che la nave dal valore di 30 milioni di sterline è affondata lunedì durante una violenta tempesta al largo della costa siciliana. La notizia è stata confermata e le autorità hanno avviato un’indagine per omicidio colposo. Laha pubblicato nuove straziantidie Mikeinsieme, ringraziando i soccorsi che in questi giorni hanno lavorato incessantemente per portare i corpi delle vittime fuori dallo yacht.