Firenze il 13 ottobre scambio degli oggetti al Quartiere 4

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 - Domenica 13ci sarà un'attività die/o cessione dei propriusati nel viale dei Bambini da piazza dell'Isolotto a piazza dei Tigli: è “Svuota la cantina”, dalle ore 9 alle 18. Come sempre verrà data priorità a coloro che sono stati esclusi nella precedente edizione di maggio 2024, ma, per consentire la rotazione dei partecipanti alla iniziativa, sperimentalmente gli spazi rimanenti verranno sorteggiati fra tutti coloro che hanno presentato domanda, senza tenere conto dell’ordine di arrivo. L’obiettivo dell’iniziativa è quello del riciclo, quindi non sprecare ciò che può essere ancora riutilizzato. Possono partecipare solo i residenti del4 purché non iscritti al Registro Imprese a nessun titolo.