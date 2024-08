F1 forte vento a Zandvoort e ipotesi cancellazione delle prove libere del GP d’Olanda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si preannuncia un venerdì molto complicato aper la Formula Uno, che torna protagonista dopo quasi un mese di pausa estiva con le primedel Gran Premio2024, valevole come quindicesimo atto stagionale del Mondiale. Purtroppo la giornata rischia di essere condizionata pesantemente dal maltempo, a causa delche imperversa da ieri sulla costa del Mare del Nord. Le previsioni odierne sono leggermente migliori ma ancora abbastanza estreme, conintenso e raffiche da sud-ovest fino a 85 km/h che porterebbero anche a possibili tempeste di sabbia, vista la vicinanza del circuito (soprattutto in alcuni punti) al mare. Temperature stabili attorno ai 19-20°C e cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, dopo una mattinata in cui non sono esclusi deboli e veloci precipitazioni.